Издатель GTA VI раскрыл ориентировочную дату выхода игры

На днях издатель Take-Two Interactive представил отчет за третий квартал текущего финансового года. В нем некоторые аналитики увидели намек на вероятную дату выхода долгожданной Grand Theft Auto VI.

Компания снизила свой прогноз по объему выручки на 2025 финансовый год (с марта 2024 по март 2025 календарного года). Если раньше он составлял $8 млрд, то теперь $7 млрд. Благодаря «изменениями в графике релизов», Take-Two ожидает рост выручки в 2026 году.

Аналитики предположили, что изменение связано с переносом GTA VI с 2025 на 2026 финансовый год. Если это действительно так, то долгожданной игры не стоит ожидать раньше апреля 2025 календарного года.

При этом генеральный директор Take-Two Штраус Зельник подчеркнул, что новая GTA будет выпущена, когда все будет доведено до «совершенства».

Напомним, 5 декабря Rockstar Games опубликовала первый официальный трейлер GTA VI.