Из-за коронавируса могут отложить выход PlayStation 5 и Xbox Series X

Презентация консолей следующие поколения должна произойти уже в ближайшее время. Особенно это касается следующего поколения PlayStation.

Но консоли PlayStation 5 и Xbox Series X, как и большинство бытовой электроники в мире, производятся в Китае. А Китай в настоящее время является центром вспышки коронавируса. Более 560 человек умерли от вируса в Китае. По состоянию на среду более 28 000 человек были заражены.

Особенно сильно пострадал производственный сектор Китая, который отвечает за производство подавляющего большинства бытовой электроники в мире. Foxconn — производственный гигант, производящий iPhone, практически изолирован. По крайней мере один из руководителей поставок заявил зарубежного ресурсу Nikkei Asian, что «ситуация с коронавирусом в Китае может повлиять на запланированный график производства» следующего iPhone.

Точно также, когда Microsoft и Sony наращивают производство своих консолей следующего поколения. Запуск могут привести к задержкам или к ограниченным поставкам из-за вспышки коронавируса.

Тоже самое может и коснуться игр для следующего поколения. Несмотря на большинство крупных видеоигр, которые производятся в Северной Америке, Европе и Японии, крупные компоненты этих игр передаются на аутсорсинг Китаю.

Примечательно, что Nintendo сразу заявила о задержках производства Nintendo Switch из-за вспышки коронавируса. Sony и Microsoft пока держат молчание и не дают никаких комментариях относительно возможных задержек консоли следующего поколения из-за вирусной эпидемии.