Из iPhone 16 могут исчезнуть экранные рамки

Будущий iPhone 16, который традиционно выйдет осенью, может получить совершенно новый тип экрана. Как утверждает корейское издание Sisa Journal со ссылкой на собственный источник, Apple проводит тестирования BRS (Border Reduction Structure). Если более конкретно, то речь идет о технологии изготовления ультратонких рамок, а в ее основе используется новый подход к свертыванию медных шлейфов OLED-матрицы.

Таким образом, Apple хочет окончательно решить проблему с тепловыделением и отводом излишков тепла из корпуса iPhone. В плане дизайна это избавит новые смартфоны компании от черной окантовки вокруг дисплея.