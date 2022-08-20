«Истории» в WhatsApp будут показывать в списке чатов

Мессенджер WhatsApp в скором времени получит небольшое обновление в пользовательском интерфейсе. Например, функция «Статус» (аналог «Историй») будет показываться в списке чатов.

Как сообщает ресурс WABetaInfo, функция находится в статусе беты и пока доступна не всем пользователям. Также есть мнение, что таким способом будет встраиваться реклама от мессенджера.

Если бета-тест будет успешным, то нововведение появится для всех с ближайшим релизом обновления WhatsApp.

Пользуетесь Телеграм? Обязательно подпишитесь на новый канал The GEEK!