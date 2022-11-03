iQOO выпустит доступный Neo 7 SE с 120-ваттной зарядкой

Бренд iQOO представила свой флагманский Neo 7 всего пару недель назад, но уже готовит его SE-версию. Характеристики будущей новинки опубликовал китайский инсайдер Digital Chat Station.

Сообщается, что iQOO Neo 7 SE уже появлялся в базе регуляторов под модельным номером PD2238. Процессор смартфона пока не указан, но говорится, что это будет высокопроизводительный чип. Предполагается, что это может быть Dimensity 8200. Мощность зарядки вырастет до 120 Вт, для сравнения, у предыдущего Neo 6 SE она была 80 Вт.

По еще более ранним слухам, Neo 7 SE оснастят AMOLED дисплеем с разрешением Full HD + и частотой обновления 120 Гц. Объем оперативной памяти составит от 8 до 12 Гб. Основная камера — 50 Мп.

Представить iQOO Neo 7 SE могут уже в конце декабря.