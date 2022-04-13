Представлен доступный смартфон iQOO Neo 6 на Snapdragon 8 Gen 1

Бренд iQOO представил свой флагман Neo 6. Это уже третий смартфон за эту неделю с вариацией задней панели под «кожу».

Из главных преимуществ iQOO Neo 6 можно выделить процессор Snapdragon 8 Gen 1 с выделенным вспомогательным чипом для упрощения работы GPU. При этом смартфон относится к категории среднебюджетных.

Новинка получила 6,62-дюймовый AMOLED Samsung E4 дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц. Емкость аккумулятора составляет 4700 мАч, есть поддержка быстрой 80-ваттной зарядки. Сканер отпечатков пальцев сделали подэкранным. Помимо этого есть адаптер NFC, два вибромотора и стереодинамики.

Основная камера тройная: главный 64-мегапиксельный датчик Samsung S5KGW1P, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный и монохром на 2 Мп. Фронтальную камеру наделили 16 Мп.

iQOO Neo 6 будет поставляться на Android 12 с прошивкой OriginOS Ocean.

Стоимость для смартфона с такими конфигурациями довольно демократичная:

8 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти — $440.

8 Гб оперативной и 256 Гб флеш-памяти — $520.

Новинка доступна в трех цветовых вариантах, из которых два сделаны «под кожу». На этой неделе это третий подобный смартфон. Например, вчера Oppo представила F21 Pro, а в понедельник Vivo выпустила два аналогичных флагмана.

В продажу QOO Neo 6 поступит 20 апреля в Китае.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!