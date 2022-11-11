iQOO 11 на Snapdragon 8 Gen 2 протестировали в Geekbench

Грядущий iQOO 11 протестировали в Geekbench. Данные бенчмарка подтвердили, что новинка получит процессор Snapdragon 8 Gen 2.

iQOO 11 фигурирует в Geekbench под модельным номером v2243A. Устройству удалось набрать 1453 балла в одноядерном тесте и 4660 в многоядерном тесте. Такие результаты обеспечил процессор Snapdragon 8 Gen 2 в паре с 12 Гб оперативной памяти. Также новинка получит Android 13 из коробки.

По слухам, iQOO 11 оснастят 6,78-дюймовым AMOLED-дисплем с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч + поддержка 120-ваттной зарядки через порт USB Type-C. Основную камеру сделают тройной: 50-мегапиксельный основной датчик, 13-мегапиксельный сверхширокоугольной и 12-мегапиксельный телеобъектив. У фронтальной камеры — 16 Мп.

Представить iQOO 11 должны до конца года.