IQOO 10 Pro официально получил 200-ваттную зарядку

Компания IQOO официально подтвердила, что их флагман 10 Pro получит 200-ваттную зарядку. Это будет первый смартфон с такой мощной зарядкой.

IQOO опубликовала рекламный тизер, в котором промелькнули технические характеристики. Среди них дата анонса — 19 июля и упоминание той самой 200-ваттной зарядки. Однако, в зависимости от конфигурации, будет доступна и версия с 120-ваттной зарядкой.

Помимо этого, линейке IQOO 10 приписывают экран с разрешением 3K, огромный блок камеры с 40-кратным зумом и вариации с процессорами Dimensity 9000+/Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Известно, что новинка будет доступна в черном цвете и вариации BMW Legend Edition. Про другие расцветки ничего не известно.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!