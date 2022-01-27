Apple позволит использовать iPhone в качестве платёжного терминала

Компания Apple намерена скоро представить функцию платёжного терминала для iPhone. На данный момент смартфон можно использовать для приёма оплаты если его подключить к внешнему терминалу.

По данным Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к разработке, эта система будет работать через NFC и Apple Pay. При этом функция появится в ближайшие месяцы с помощью обновления ПО.

Такой подход позволит Apple конкурировать с крупнейшим производителем платёжных терминалов Square. Отметим, что ранее корпорация из Купертино купила компанию Mobeewave, которая занималась такими проектами.

Пока неясно, стоит ли ожидать новинку в iOS 15 или её добавят уже в новую версию системы.

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