iPhone SE3 может стать последним смартфоном Apple с ЖК-экраном

В сети появились новые данные относительно iPhone SE3. Китайские источники утверждают, что «тройка» станет последним смартфоном Apple с ЖК-дисплеем. Речь идёт о двух вариантах дизайна.

Согласно первому, новинка получит корпус и экран на 4,7 дюйма от iPhone 8. Другой вариант указывает, что iPhone SE3 получит 6,1-дюймовый ЖК-экран с чёлкой. Он будет похож на iPhone 11. При этом новинка будет оснащена современным процессором Apple A15, хотя ранее говорилось об Apple A14.

Что касается ёмкости памяти и цены, то младшая версия iPhone SE3 с 64 ГБ будет предлагаться по цене 515 долларов. Ожидается, что новинка выйдет весной 2022 года. Также предполагается, что эта модель получит несколько вариантов цвета.

Само собой, в Купертино пока не подтвердили ничего. Остаётся ждать.