iPhone SE 4 получит дизайн в стиле iPhone 14

В социальной сети X (ранее известной как Twitter), инсайдер под псевдонимом Unknownz21 поделился рядом подробностей и даже датой выхода нового iPhone SE 4-го поколения.

По его информации, следующее поколение iPhone SE будет иметь дизайн передней панели в стиле iPhone 14, что означает отказ от кнопки «Домой», уменьшение нижней и верхней рамки соответственно. Это позволит создать более современный и безрамочный вид. Также важным изменением станет замена порта Lightning на USB-C. Интересно отметить, что iPhone SE 4 получит новую программируемую кнопку «Действие», которая впервые будет представлена в серии iPhone 15 Pro.

Что касается основной камеры, то она будет оборудована только одним модулем, как это уже было в предыдущих поколениях iPhone SE. По данным инсайдера, выход iPhone SE 4 ожидается весной 2025 года.