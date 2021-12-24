iPhone SE 3 выйдет весной 2022 года

По данным китайских источников, до выхода iPhone SE 3 остаётся немного времени. Сообщается, что новинку покажут уже весной, после чего вскоре выпустят. Это согласуется с ранними утечками, что производство уже готовится.

Как ожидается, цена будет такой же, как и у предыдущего поколения — от 400 долларов за базовую версию. Конфигурации памяти не сообщаются, но можно предположить, что минимальным вариантом будет 64 ГБ, максимальным — 256 ГБ.

Фанатский рендер iPhone SE 3

Что касается характеристик, то новинке приписывают процессор A15 от iPhone 13. Также у смартфона будет 4,7-дюймовый экран, одиночная камера на 12 МП и физическая кнопка «Домой». Таким образом, iPhone SE 3 получит тот же корпус, что был у второй модели, а также у iPhone 8.

А в 2023 году ожидается появление iPhone SE 3 Plus. У него будет экран большего размера и 4 ГБ ОЗУ.