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Новости

Стала известна дата анонса iPhone SE 2022

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что компания Apple намеревается провести ежегодную весеннюю презентацию новинок уже 8 марта этого года. На ней покажут iPhone SE 2022 с подключением к сетям 5G, новый планшет iPad Air и, возможно, обновлённый Mac Mini на базе новой однокристальной системы.

Помимо этого, в первой половине марта выйдет iOS 15.4, сейчас уже доступна бета-версия для неё. Одной из её особенностей станет разблокировка смартфона по лицу даже при наличии маски.

Как ожидается, iPhone SE 2022 получит дизайн от iPhone 8, а также железо от iPhone 13 — 4 ГБ ОЗУ, минимум 128 ГБ постоянной памяти, а также обновлённую камеру и очень привлекательный ценник от 300 долларов. В качестве процессора ему приписывают Apple A15 Bionic.

Обновленный iPad также получит Apple A15 Bionic, модем 5G и 10,9-дюймовый дисплей. А компьютер Mac Mini может получить процессор Apple M1 Pro и M1 Max или даже Apple M2.

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Источник:
Bloomberg
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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