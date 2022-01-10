iPhone SE 2022 могут показать уже в марте

Редактор Bloomberg Марк Гурман рассказал, что компания Apple проведет свое первое крупное мероприятие в этом году в марте. Оно будет виртуальным, и на нём корпорация покажет тот самый iPhone SE 2022.

Как ожидается, модель будет похожа внешне на iPhone 8, но при этом железо будет куда лучше. Смартфону приписывают ЖК-экран Retina HD на 4,7 дюйма, кнопку со встроенным сканером отпечатков пальцев, 3 ГБ оперативной памяти и процессор A15. Также обещана версия Plus с 4 ГБ оперативной памяти (возможно, она появится не сразу). Помимо этого, новые смартфоны получат поддержку сети 5G.

Предполагается, что базовая версия новинки будет стоить 400 долларов и сможет перетянуть до 1,5 миллиарда новых пользователей, которые ранее пользовались смартфонами на Android. Впрочем, это могут быть и весьма оптимистичные оценки, учитывая дефицит чипов.

Новинка может не понравиться тем, кто привык к современному дизайну смартфонов. Если внешне это будет аналог iPhone 8, то спрос у него будет соответствующий.