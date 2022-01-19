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Новости

iPhone SE 2022 появился в базе данных ЕЭК

Уже ни у кого не осталось сомнений, что Apple скоро покажет новые смартфоны и планшеты. Данные о них появились в базе Евразийской экономической комиссии.

Там фигурирует три версии смартфонов с маркировками A2595, A2783 и A2784, а также новые планшеты — A2436, A2696, A2759, A2437, A2591, A2757, A2761 и A2766. Конечно, эти данные не дают точной информации об устройствах, однако предполагается, что перед нами iPhone SE 2022 и новые iPad Air. 

Смартфону (или смартфонам) приписывают процессор A15 с поддержкой 5G. Кроме того, такой же чип появится и в iPad Air. Сам планшет получит новую функцию «В центре внимания». 

Цены и точные даты выхода не сообщаются.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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