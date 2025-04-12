iPhone не подорожают: Трамп освободил китайскую электронику от пошлин

США приняли решение освободить от так называемых «взаимных пошлин» электронику и ее компоненты. Это следует из обновленного руководства американской Погранично-таможенной службы.

Без пошлин останутся товары, на которые ранее распространялись базовые пошлины в размере 10% и даже китайские пошлины в 145%. В перечень освобожденной от пошлин электроники попали смартфоны, ноутбуки, планшеты, модемы, внешние жесткие диски, флеш-карты, браслеты, телевизоры, мониторы, транзисторы, преобразователи и иные полупроводниковые приборы.

Напомним, в результате введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин американские технологические гиганты оказались в сложной ситуации. Особенно остро это отразилось на Apple, так как большая часть продукции компании собирается именно в Китае.

По подсчетам аналитиков, около 80% планшетов iPad и свыше половины компьютеров Mac производятся на китайских заводах, а сборка почти 90% смартфонов iPhone также осуществляется в КНР. Возможный перенос производственных линий в США грозил бы многократным ростом стоимости техники — вплоть до $3,5 тыс. за смартфон.

Несмотря на действующее послабление, эксперты не исключают, что в будущем пошлины на электронику могут вернуться. Однако их уровень, вероятнее всего, будет значительно ниже пиковых значений, установленных в разгар «торговой войны» между США и Китаем.