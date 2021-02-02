iPhone можно разблокировать через Apple Watch

В новом выпущенном обновлении iOS 14.5 появилась важная особенность, позволяющая разблокировать iPhone, если на лице пользователя есть маска.

Новая функция под названием «Разблокировать с помощью Apple Watch» находится в Настройках > Face ID и Код-пароль. Также для активации нужно выбрать пункт “Распознавание запястья” и разблокировать свои Apple Watch на руке. Они будут разблокированы до тех пор, пока владелец не снимет их с запястья. После, iPhone можно разблокировать в маске.

Кроме того, есть большой минус такого способа. iPhone сможет разблокировать любой человек в маске, если на запястье пользователя будут находиться разблокированные Apple Watch.