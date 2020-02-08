iPhone 9 может не получить улучшенную камеру

Известный аналитик Мин-Чи Куо поделился новыми прогнозами на счёт выхода iPhone 9 (SE 2).

Он сообщил, что доступный iPhone не получит камеру с улучшенной оптикой за счёт объектива из семи линз. Это связано с цепочкой производственных поставок. Спрос на объективы 7P на какое-то время снизится из-за остановки работы китайских заводов, которые в свою очередь страдают из-за коронавируса. Зато в iPhone 12 точно будет использоваться улучшенная оптика с семи линзами.





Рендеры iPhone 9

Новый iPhone 9 (SE 2) могут представить этой весной. Смартфон должен получить 4,7-дюймовый дисплей, мощный процессор A13, сканер Touch ID и дизайн от iPhone 8. Стоимость новинки будет на уровне $399.

Кстати некоторые магазины уже запустили предзаказы на чехлы для iPhone 9. Их совершенно не смущает, что Apple официально ничего не сообщала.