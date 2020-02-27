iPhone 8 подешевел в России
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

iPhone 8 подешевел в России

Некогда популярный iPhone 8 наконец-то упал в цене. Несмотря на давний выход на рынок, смартфон до сих пор прекрасно себя чувствует в 2020 году и обновляется до актуальной версии iOS.

Сейчас рынок буквально переполнен интернет и оффлайн-магазинами. В погоне за вниманием покупателя они постоянно снижают ценники и делают предложение более привлекательным.

  • Snimok Ekrana 2020 02 27 V 15.49.13

Таким образом сейчас на сером рынке можно купить iPhone 8 на 64 ГБ за 30 тысяч рублей. Однако действовать гарантия на устройство не будет или будет, но только в магазине в котором была совершена покупка.

  • Snimok Ekrana 2020 02 27 V 15.48.35

Официальные реселлеры продают аппарат значительно дороже – 37 тысяч рублей. Такой ценник можно найти в интернет-магазинах в МТС и OZON. Но переплатив, можно быть уверенным в официальной сертификации устройства и двухгодовой гарантии.

Особо продвинутые пользователи могут воспользоваться покупкой iPhone напрямую из США. Но стоит помнить о пошлине в районе 5-7 тысяч рублей.

Iphone 8 1

Вообщем тут решать уже только самому покупателю. Или рисковать, но значительно сэкономить или просто купить официальный айфон для России.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
-

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить