iPhone 17e под вопросом: Apple сомневается в продолжении серии

Apple пока не определилась, стоит ли продолжать линейку упрощённых моделей iPhone с выходом iPhone 17e в следующем году. Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

По его данным, компания рассматривает iPhone 16e как не только преемника серии iPhone SE, но и как упрощённую альтернативу основным флагманам. Однако будущее линейки «e» пока под вопросом: Apple потребуется ещё несколько месяцев, чтобы окончательно решить, будет ли серия обновляться ежегодно.

Несмотря на неопределённость, сам Гурман считает, что продолжение серии «e» было бы логичным шагом для расширения аудитории — особенно на фоне роста интереса к более доступным iPhone с современным дизайном и базовыми функциями.

Ранее появлялись слухи о подготовке iPhone 17e, но официального подтверждения от Apple пока нет.