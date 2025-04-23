Слух: iPhone 17e выйдет в конце мая 2026 года

Инсайдер Fixed Focus Digital сообщил, что Apple планирует выпустить iPhone 17e в конце мая 2026 года. Именно он первым точно раскрыл название iPhone 16e ещё в 2024 году, когда большинство называли его «iPhone SE 4».

По данным источника, на заводе Foxconn уже запущена тестовая производственная линия для новой модели. В ближайшее время ожидается начало пробного выпуска небольших партий, чтобы выявить возможные проблемы в процессе сборки.

Характеристики устройства пока не раскрываются, как и точная дата выхода.