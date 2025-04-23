Новости

Слух: iPhone 17e выйдет в конце мая 2026 года

Apple, похоже, готовится к раннему запуску следующего «доступного» iPhone.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 11:52

Инсайдер Fixed Focus Digital сообщил, что Apple планирует выпустить iPhone 17e в конце мая 2026 года. Именно он первым точно раскрыл название iPhone 16e ещё в 2024 году, когда большинство называли его «iPhone SE 4».

По данным источника, на заводе Foxconn уже запущена тестовая производственная линия для новой модели. В ближайшее время ожидается начало пробного выпуска небольших партий, чтобы выявить возможные проблемы в процессе сборки.

Характеристики устройства пока не раскрываются, как и точная дата выхода.

Теги: 
Источник:
Macrumors
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Lamborghini представила гибридный суперкар Temerario с V8 и тремя электромоторами
сегодня в 10:37
Tesla приостановила производство робота Optimus из-за отказа Китая продавать редкоземельные металлы
сегодня в 10:24
Zeekr 9X: представлен самый мощный и быстрый гибридный внедорожник в мире
сегодня в 10:19
Илон Маск сократит участие в администрации Трампа на фоне падения прибыли Tesla
сегодня в 09:23
Apple убрала упоминание о доступности Apple Intelligence со своего сайта
вчера в 22:52
Началась крауд-кампания настольной игры по «Готике»
вчера в 20:00
Bethesda выпустила ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion
вчера в 19:29
Топ-5 самых популярных наушников в России в первом квартале 2025 года
вчера в 15:40
Новые рабочие промокоды в Standoff 2 на апрель 2025
вчера в 12:00
Новые рабочие промокоды в Honkai: Star Rail на апрель 2025
вчера в 12:00

Обзоры на The GEEK