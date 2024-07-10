iPhone 16 Pro получат новую быструю зарядку

Пока многие производители выпускают смартфоны с поддержкой зарядки на 65 и 120 Вт, Apple по каким-то своим причинам не спешит делать этого в iPhone. По информации инсайдеров, новая мощность зарядки iPhone 16 Pro составит 40 Вт, а при использовании беспроводного метода через MagSafe – 20 Вт.

Однако не стоит радоваться, так как также существуют предположения, что в серии iPhone 16 Pro значительно увеличится ёмкость аккумулятора. Поэтому время зарядки не уменьшится.

Если слухи подтвердятся, различия между базовой моделью iPhone 16 и продвинутой iPhone 16 Pro будут значительными, и это касается не только камер.