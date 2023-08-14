iPhone 15 Pro показал свою мощь в тесте производительности Geekbench

В бенчмарке Geekbench 6 впервые был протестирован грядущий флагман iPhone 15 Pro на новейшем чипе Apple A17 Bionic.

Судя по опубликованным скриншотам, смартфон набрал в тесте производительности 3269 и 7666 баллов в однопоточном и многопоточном режимах. Для сравнения, iPhone 14 Pro Max на чипе A16 Bionic в этой дисциплине способен набрать 2493 и 6173 балла, что делает грядущую новинку на 24 и 31% быстрее актуальной линейки iPhone.

Помимо этого, по данным бенчмарка в тесте Metal графическая производительность iPhone 15 Pro составляет 30 669 баллов, для сравнения, iPhone 14 Pro Max в этом тесте набирает 22 295 очков. Также стало известно, что новейший чип Apple A17 Bionic, как и предыдущее поколение оснащён шестью вычислительными ядрами процессора, но работает на более высокой частоте 3,7 ГГц, вместо 3,46 ГГц у A16 Bionic (iPhone 14 Pro/Max).

Напомним, недавно стала известна дата презентации и старта продаж смартфонов iPhone 15 серии и других новинок Apple.