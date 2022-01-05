iPhone 15 может получить перископную камеру и 10-кратный оптический зум

До выхода iPhone 15 ещё остаётся много времени, а эксперты уже прогнозируют, каким будет новый смартфон. Так, аналитик компании GF Securities Джефф Пу считает, что новинка получит перископную камеру и 10-кратное оптическое увеличение. Такая система будет минимум в одном смартфоне из новой линейки.

Ранее сообщалось, что LG Innotek разрабатывает для Apple перископический объектив, который появится в будущих айфонах.

При этом Samsung показала такую технологию в рамках флагманской серии Galaxy S20, которая вышла в январе 2021 года. Затем идею скопировали флагманы Huawei, Xiaomi, Oppo и других компаний. К примеру, Huawei P40 Pro+ и Samsung Galaxy S21 Ultra уже оснащены 10-кратной «оптикой», тогда как в iPhone 13 Pro есть всего лишь 3-кратный оптический зум.

При этом ранее аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо отмечал, что «перископ» появится в iPhone в 2023 году.