iPhone 15 может получить пластиковый корпус и дизайн старого iPhone 5c

Судя по всему, компания Apple намерена снова сменить дизайн iPhone. Если в iPhone 12 купертиновцы вернули плоские грани в стиле iPhone 4 и iPhone 5S 2013-го года. Однако теперь сообщается, что от них могут отказаться.

iPhone 5c

Известный информатор ShrimpApplePro утверждает, что будущие iPhone 15 могут получить дизайн в стиле iPhone 5c. Сами корпусы будут металлическими, но грани со стороны крышки скруглят. А вот со стороны экрана они будут прямоугольными.

Предполагается, что это улучшит эргономику устройств, поскольку её критикуют уже три года. А вместо стали в старших моделях могут использовать титан, что уменьшит вес смартфона.