Все iPhone 15 получат измененный дисплей

Пока все ждут сентябрьской презентации iPhone 14, инсайдеры уже раскрывают информацию о следующей линейке. Консалтинговая компания Omdia сообщает, что все версии iPhone 15 получат измененный дисплей.

Предполагается, что базовые и Pro-модели iPhone 15 лишатся челки. Вместо нее будут два выреза под селфи-камеру и сканер Face ID.

Также аналитики утверждают, что первый iPhone с подэкранной камерой и датчиками выйдет в 2024 году.

Пока вариация без челки ждет только iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. У базовых iPhone 14 и 14 Max сохранится более привычный дизайн, от линейки mini в этом году Apple отказалась. Что известно о грядущей линейке iPhone можно почитать здесь и здесь.

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