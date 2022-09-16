Apple упростила ремонт iPhone 14 и iPhone 14 Plus

Apple упростила ремонт задней панели iPhone 14 и 14 Plus. Тыльное стекло сделали съемным, а значит смартфон при ремонте не придется разбирать. Последним iPhone со съемной панелью был iPhone 4S.

Раньше сервисные центры Apple в iPhone 12 и iPhone 13 разбирали устройство со стороны дисплея, чтобы заменить корпус, на котором располагались компоненты. Ремонт задней панели iPhone 11 вообще не делали, смартфон просто меняли на новый.

В iPhone 14 и 14 Plus крышку сделали съемной, при этом, оставив и возможность открывать устройство со стороны дисплея. Благодаря такому решению, ремонт смартфона будет значительно дешевле и экологичнее.

Про iPhone 14 Pro и 14 Pro Max такой информации пока нет.

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