Только одна модель iPhone 14 получит дисплей от Samsung

Известный аналитик Росс Янг поделился информацией о будущей линейке iPhone 14. Сообщается, что новый дисплей от Samsung Display получит только одна модель.

Достаточно LTPO-дисплеев произвести смогут только для iPhone 14 Pro. Благодаря этим экранам, смартфон сможет менять частоту обновления в зависимости от отображаемого контента, то есть частота станет динамической. Также LTPO-технология помогает смартфону сократить расход батареи. В прошлом году с такими экранами выпустили оба флагмана iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

Версии iPhone 14, 14 Max и 14 Pro Max получат дисплеи от разных поставщиков, преимущественно от BOE. В линейке прошлого года такими панелями обладали iPhone 13 и 13 mini.

Также на данный момент известно, что iPhone 14 Pro и Pro Max наделят 48-мегапиксельным датчиком камеры, новым чипом Apple A16 Bionic и двумя вырезами вместо привычной челки. Смартфоны уже появлялись на многочисленных рендерах.

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