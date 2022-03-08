iPhone 14 Pro получит дисплей без челки

Аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг поделился инсайдами о дисплеях iPhone 14 и iPhone 15.

Сообщается, что в новых iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, которые представят в этом году, наконец-то не будет «челки». Лицевая панель получит круглый и вытянутый датчики — в первом разместят Face ID, во втором — камеру и другие датчики. Обычные версии iPhone 14 и 14 Max останутся с привычной выемкой.

Еще спустя год челку уберут у всех моделей серии iPhone 15 и уменьшат размеры вырезов.

Также предполагается, что Apple планирует перейти к подэкранным сканерам Face ID, но скорее всего технологию не успеют реализовать в ближайшие пару лет.

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