iPhone 14 Pro действительно может получить Face ID под экраном

Инсайдер под ником DylanDKT опубликовал новые сведения о будущих смартфонах iPhone 14 Pro. Он подтвердил, что новинка получит небольшое отверстие в экране для фронтальной камеры. При этом сканер лица Face ID расположится под экраном.

Это совпадает с другими утечками, которые указывали, что новые смартфоны лишатся «чёлки» на экране. Об этом говорил, к примеру, редактор Bloomberg Марк Гурман. Он утверждал, что как минимум одна модель будет такой.

Такой же точки зрения придерживается аналитик Минг-Чи Куо. Он отмечает, что новые смартфоны лишатся «чёлки» и получат основные камеры на 48 МП. Также он приписывает им титановые рамки и отсутствие слота для обычной SIM-карты.

Помимо этого, ранее DylanDKT утверждал, что iPhone SE 2022 сохранит дизайн из 2017 года, а обновлённый внешний вид получит только модель 2024 года.