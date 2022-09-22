Apple переведет часть производства iPhone 14 в Индию

Аналитики JP Morgan сообщают, что Apple планирует расширить производство iPhone в Индии. Всего к 2025 году там будут собирать 25% смартфонов компании.

Сейчас в Индии производят iPhone 13, к концу 2022 года Apple перенесет туда 5% iPhone 14. Значительный сдвиг произойдет в течение трех лет, когда купертиновцы перенесут сбор и других своих устройств, таких как AirPods, Mac, Apple Watch и iPad.

В итоге, 1/4 всех устройств Apple будет с пометкой «Made in India».

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