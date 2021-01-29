iPhone 13 получит 1 ТБ внутренней памяти

Создатели iPhone постепенно увеличивали объем внутренней памяти. Оригинальная модель имел всего 4 и 8 ГБ ПЗУ, а вот по мнению экспертов, будущий флагман iPhone 13 может получить 1 ТБ внутренней памяти. У этого человека есть информация, что тестирование данной модели с таким объемом памяти уже начата. Однако, это еще не окончательное решение, которое зависит от результатов тестов. Ведь мы знаем, что Apple не так компания, которая выпускает что-то новое, не удостоверившись, что оно действительно будет работать без проблем.

Есть вероятность, что будущую линейку смартфонов iPhone 13 мы увидим уже этой осенью — как обычно и случается. Не исключено, что производитель представит сразу 4 модели, которые будут работать на чипсете, созданным по 5-нм технологии.

Также известно, что новая линейка устройства получит LTPO OLED-дисплеи, картинка на которых будет обновляться с частотой 120 Гц и более. Правда, чем выше частота, тем больше потребление энергии от аккумулятора, поэтому разработчики внедрили возможность самостоятельно регулировать частоту экрана, исходя из потребностей. Также есть слухи, что Apple работает над инновационной технологией для фото-возможностей своего девайса. Но пока не ясно, появится ли она в этом году или ее можно будет увидеть через год.