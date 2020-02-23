iPhone 12 может выйти в декабре или в следующем году

Большое количество слухов всё ещё циркулирует вокруг будущих смартфонов iPhone 12. Дата их анонсов является наиболее важным вопросом. Последняя утечка гласит, что презентация новинок из-за пандемии переносится на начало будущего или конец текущего года.

Шансы, что выход новых “яблочных” смартфонов состоится в октябре — порядка 10-15% по мнению аналитиков. Также пока неизвестно, покажут ли презентацию вживую или она состоится в онлайн-режиме, как будет с WWDC 2020.

К настоящему дню завершается создание прототипа iPhone 12, хотя это должно было быть раньше. В Китае запретили визиты иностранных гостей из-за коронавируса, поэтому на заводы не смогли попасть даже руководители компаний.

Сразу о четырех моделях iPhone 12 говорят последние утечки: двух премиальных и ещё двух более дешёвых. Как ожидается, они будут оснащены процессором A14 Bionic и OLED-дисплеем.