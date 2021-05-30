Суд заставил Apple бесплатно поставить зарядный блок покупателю iPhone 12

Apple проиграла судебный процесс в Бразилии за продажу iPhone без зарядного устройства в комплекте. Жительница Бразилии Мариана Моралес добилась в суде право на получение бесплатного зарядного блока для своего iPhone 12.

Пока это единственный зарегистрированный случай проигрывания Apple в суде Сан-Паулу. Также это прецедент для обладателей iPhone 12, которые возмущены отсутствием зарядного блока в комплекте смартфона.

Адвокат женщины отметил, что Apple использует политику «связанных продаж». Покупатель iPhone 12 вынужден приобретать новый зарядный блок, потому что комплектный провод использует другой порт и старое зарядное устройство с ним работать не сможет. Также защитник заметил, что заявление Apple о заботе об окружающей среде сомнительное. Компания не прекратила продажу или производство зарядных блоков, а просто начала продавать их отдельно от смартфона.

Мы обсудили вопрос о защите окружающей среды, и судья согласился с нами. Ведь Apple утверждает, что только комплектная зарядка загрязняет окружающую среду, а отдельно продаваемое — нет. заявил адвокат Марианы

По решению суда, Apple должна предоставить Мариане бесплатный зарядный блок в течение 10 дней. Если Apple задержит поставку, то за каждый просроченный день она будет платить по 38 долларов.

Напомним, что стоимость iPhone 12 на 64 ГБ в Бразилии начинается от 1268 долларов (~ 92 818 рублей).

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