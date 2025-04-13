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iPadOS 19 сблизит планшеты Apple с macOS

Ждём «настоящие окна».
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 20:33

Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что в iPadOS 19 Apple продолжит стирать границы между планшетами и компьютерами. По его словам, новая система станет ещё ближе к macOS как по дизайну, так и по возможностям.

Среди ключевых направлений обновления — повышение производительности, улучшение многозадачности и переработанное управление окнами. Последний пункт может означать появление полноценной оконной системы, приближенной к той, что используется на Mac.

Подробностей пока нет — Гурман ограничился лишь общими тезисами. Официальный анонс iPadOS 19 ожидается на конференции WWDC 2025, которая пройдёт в июне.

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Теги: 
Источник:
The GEEK, Macrumors
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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