iPad mini 6 будет миниатюрной копией iPad Pro

По данным зарубежных источников, новый планшет iPad mini 6 получит обновленный дизайн и характеристики, схожие с линейкой iPad Pro. Конкретнее, речь идёт о процессоре Apple A15, который будет использоваться в iPhone 13.

Что касается дизайна, то новинка получит ровную «спинку», дисплей с закруглёнными углами, а также другие схожие элементы. Также не будет кнопки Home, а рамка экрана станет тонкой.

Предполагается, что iPad mini 6 получит разъем USB Type-C вместо Lightning, а также сканер Touch ID в кнопке включения. А вот экрана на 120 Гц и четырёх стереодинамиков, скорее всего, не будет.

Цена и дата выхода пока не сообщаются.