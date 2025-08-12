Новости

Baseus выпустил в России TWS-наушники Bass BP1 Pro с адаптивным шумоподавлением

За звук отвечают 10-миллиметровые динамики.

Baseus представил в России новые TWS-наушники Bass BP1 Pro. Их главной особенностью стала система активного шумоподавления до -50 дБ, блокирующая частоты до 4 кГц, с функцией адаптации в режиме реального времени.

Адаптивная функция работает благодаря четырем датчикам, которые анализируют окружающие звуки и автоматически регулируют уровень подавления шума.

Bass BP1 Pro оснащены 10-мм динамиками (20 Гц – 40 кГц), поддерживают кодек LDAC, Bluetooth 6.0 и одновременное соединение с двумя устройствами. Аккумулятор емкостью 60 мАч обеспечивает до 12 часов работы без шумоподавления и до 7 часов с ним, с кейсом — до 55 и 36 часов соответственно.

Кроме того, есть шесть микрофонов с шумоподавлением на базе ИИ-алгоритмов, технология DCLL, снижающая задержку до 0,58 секунд, защита IP55 и пять пар амбушюр в комплекте.

Новинка доступна в российских магазинах электроники и на маркетплейсах по цене 3 999 рублей.

