iOS 18 может получить интерфейс в стиле visionOS

Будущие iOS 18 и iPadOS 18 могут получить существенные изменения в дизайне. По слухам, рассматривается возможность использования более закругленных форм, теней и полупрозрачных элементов, напоминающих стиль visionOS для Apple Vision Pro.

По данным издания The Verifier, приложение Apple TV на iPadOS 18 будет иметь ту же полупрозрачную навигационную панель, которая появилась в версии приложения tvOS 17.2 в прошлом году.

Навигационная панель в tvOS 17.2 Навигационная панель в tvOS 17.2 Навигационная панель в tvOS 17.2

В частности, Apple также планирует изменить дизайн других системных меню и встроенных приложений в iOS 18, включая Safari.

При этом многие эксперты относятся к слуху с долей скепсиса, из-за источника со спорной репутацией. Также стоит учесть, что Apple традиционно не склонна к смешению дизайнерских решений между своими различными операционными системами, сохраняя уникальность каждой из них.

9to5Mac высказывает предположение, что если Apple действительно введет некоторые элементы дизайна из visionOS, то они скорее всего найдут свое применение в tvOS.

Apple представит iOS 18 на своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC в июне, а первая бета-версия должна быть доступна вскоре после анонса. Обновление будет выпущено для всех пользователей в сентябре вместе с линейкой iPhone 16.