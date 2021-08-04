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Новости

iOS 15 научилась автоматически убирать блики с фотографий

В четвёртой бета-версии iOS 15 обнаружилось интересное нововведение. Теперь приложение «Камера» будет самостоятельно удалять блики с фотографий при помощи алгоритмов.

Одна из частых проблем в новых iPhone – блики на фотографиях. Всё это происходит из-за особенностей строения основной камеры.

До и после обработки iOS 15.

Владельцы iPhone XS заметили, что функция уже есть в их устройствах. Но работает она на неподвижных изображениях, а вот видео и «живые» фотографии остаются с бликами.

Почему появляются блики в iPhone?

Блики на снимках появляются из-за света, который отражается от линз iPhone. С подобным явлением давно сталкиваются профессиональные фотографы, но они умело их обыгрывают с помощью редакторов или специального оборудования. Для обычных пользователей это оставалось проблемой. Видимо, с выходом iOS 15 про блики на фотографиях можно будет забыть.

Источник:
Reddit, The GEEK

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