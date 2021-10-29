В iOS 15.2 изменятся уведомления — они станут похожими на виджеты

Недавно вышла новая бета-версия iOS 15.2, где компания Apple переработала интерфейс сводки уведомлений. Теперь сообщения там выводятся в виде мини-виджетов, а не списка. Хотя пока неясно, будет ли это дизайн по умолчанию или опциональный.

При этом схема работы не изменилась. Если включить опцию «Доставка по расписанию» в настройках уведомлений, то они и будут приходить в разное время в зависимости от времени суток. Таким образом, можно будет не отвлекаться и получать уведомления именно в нужное время.

Само собой, до релиза ещё долго, потому не исключено, что в финальной версии 15.2 такой возможности уже не будет. Однако сейчас она доступна для энтузиастов и тестировщиков.