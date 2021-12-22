Intel отправит непривитых сотрудников в отпуск

Крупные компании всё чаще стараются заставить сотрудников сделать вакцинацию. Кадровый директор Intel Кристи Памбианки разослал служебное письмо сотрудникам компании, согласно которому, их отправят в отпуск, если до 4 января 2022 года они не пройдут вакцинацию от коронавируса.

Как отмечается, увольнять работников, как в Google, не планируется, но отказаться от вакцинации можно лишь по медицинским или религиозным соображениям. В противном случае сотрудникам предоставят трёхмесячный неоплачиваемый отпуск.

Отметим, что Meta (Facebook) и Microsoft также требуют, чтобы все сотрудники компаний прошли вакцинацию до открытия офисов. А вот в Apple просто требуют от сотрудников регулярно сдавать тесты на коронавирус.

В целом, в США уже действует указ правительства, по которому персонал фирм с более чем 100 сотрудниками должен быть вакцинирован. При этом в штатах Луизиана и Джорджия поданы иски против этого указан. По мнению местных жителей, он нарушает Конституцию США. В данный момент идёт судебное разбирательство.