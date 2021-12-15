Google уволит сотрудников без вакцинации — даже на удалёнке

Компания Google решила радикально бороться с отсутствием вакцинации у своих сотрудников. Сначала там планируют отправить сотрудников, не прошедших вакцинацию, в принудительный отпуск, а затем уволить. Это следует из внутренней записки компании.

Как сообщается, с 3 декабря до 13 января сотрудникам надлежит загрузить сертификаты о вакцинации в рабочий профиль. Для отказа от прививки по медицинским или религиозным причинам нужно получить разрешение. При этом сначала сотрудников отправят на 30 дней в оплачиваемый отпуск, затем до 6 месяцев в неоплачиваемый, а после этого уволят.

Представитель Google Лора Ли Эриксон подтвердила СМИ новую политику компании.

Как мы уже заявляли ранее, наши требования к вакцинации — один из наиболее важных способов обеспечения безопасности наших сотрудников и обеспечения бесперебойной работы наших служб. Мы стремимся сделать всё возможное, чтобы помочь с вакцинацией нашим сотрудникам, и твёрдо придерживаемся нашей политики вакцинации. Лора Ли Эриксон

При этом вакцинация обязательна и для «удалённых» сотрудников.