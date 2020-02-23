Intel i7-1165G7 сравнили с Ryzen 7 4800U в 3DMark

В последние месяцы преимущество AMD в графических и процессорных тестах стало уже привычной картиной. Однако свежая утечка из 3DMark ломает её, ведь инженерный экземпляр Intel i7-1165G7 линейки Tiger Lake-U смог «утереть нос» Ryzen 7 4800U с графикой Vega 8.

Если говорить о скучных цифрах, то «синий» чип набрал 11879 баллов в «физическом» тесте и 6912 в графическом. У «красного» конкурента это 11917 и 6121 балл соответственно.

Результаты теста в 3DMark

Как видим, видеомодуль Tiger Lake-U обошёл самую мощную встроенную графику AMD примерно на 13%. Всё это — достижение новой графической архитектуры Xe, которая должна официально дебютировать в рамках «Тигрового озера».

Также отметим, что Intel i7-1165G7 представляет собой четырёхъядерный процессор с восемью потоками. Частоты варьируются от 2,8 до 4,4 ГГц при динамическом разгоне. Теплопакет равен 28 Вт. Для сравнения, Ryzen 7 4800U располагает всего лишь 15-ваттным теплопакетом, но при этом у него восемь ядер и шестнадцать потоков. Частота, правда, скромнее — 1,8-2,9 ГГц.

К слову, Intel i7-1165G7 по показателям сравним с настольным i5-10300H, который набирает 10817 баллов по «физике», что делает мобильный чип почти на 10% быстрее. Но, как мы все знаем, бенчмарки редко являются полноценными индикаторами производительности, потому остаётся ждать релиза.