Instagram потребует видео-селфи для подтверждения личности

Instagram запустил в тестовом идентификацию пользователей с помощью видео-селфи. Теперь для идентификации нужно записать видео с подтверждением, что вы — это вы.

One of the ways we use video selfies is when we think an account could be a bot. For example, if the account likes lots of posts or follows a ton of accounts in a matter of seconds, video selfies help us determine if there's a real person behind the account or not. — Instagram Comms (@InstagramComms) November 17, 2021

Похоже, такая функция будет дополнительной — её применят при подозрительной активности на аккаунте. Например, если аккаунт будет слишком быстро и массово ставить лайки, или же активно подписываться и фоловвить пользователей.

При этом отметим, что пока не сообщается о массовом внедрении такой функции. Видимо, она ещё тестируется. При этом в компании Meta заявили, что проверкой занимаются люди, а не программные алгоритмы, так что это требует времени. Информацию удаляют через 30 дней после подтверждения.

Отметим, что ранее в социальной сети Facebook отказались от системы распознавания людей на фото, поскольку это создавало проблемы с безопасностью. А ещё пользователи жаловались, что система автоматически отмечает их на снимках.