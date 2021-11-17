Instagram потребует видео-селфи для подтверждения личности

Instagram запустил в тестовом идентификацию пользователей с помощью видео-селфи. Теперь для идентификации нужно записать видео с подтверждением, что вы — это вы.
Похоже, такая функция будет дополнительной — её применят при подозрительной активности на аккаунте. Например, если аккаунт будет слишком быстро и массово ставить лайки, или же активно подписываться и фоловвить пользователей.
При этом отметим, что пока не сообщается о массовом внедрении такой функции. Видимо, она ещё тестируется. При этом в компании Meta заявили, что проверкой занимаются люди, а не программные алгоритмы, так что это требует времени. Информацию удаляют через 30 дней после подтверждения.
Отметим, что ранее в социальной сети Facebook отказались от системы распознавания людей на фото, поскольку это создавало проблемы с безопасностью. А ещё пользователи жаловались, что система автоматически отмечает их на снимках.
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