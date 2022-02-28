Пользователи Instagram жалуются на проблемы в работе сервиса

Сегодня многие пользователи социальной сети Instagram начали жаловаться на многочисленные сбои в работе. Об этом свидетельствует сайт по мониторингу и отключений сервисов Downdetector.

Большинство испытывают проблемы с работой приложения и невозможностью корректно обновить ленту новостей. Небольшая часть не может войти в профиль или воспользоваться веб-версией соцсети. С проблемами столкнулись в России, Германии, Франции, США и ряд других стран.

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