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Новости

Instagram объединят с Facebook Messenger

Facebook объявила об объединении сообщений между Messenger и Instagram. Теперь из социальной сети можно будет напрямую писать своим контактов в Messenger.

  • Fb Inst1
  • Fb Inst

В сам Instagram добавят 10 функций из Messenger. Например, появятся селфи-стикеры, Watch Together позволяющий смотреть популярные видео с друзьями в IGTV во время видеозвонка. Также появятся исчезающие сообщения после просмотра.

Остальные новые функции:

  • Персонализация чатов: настройка цвета сообщений;
  • Реакции на эмодзи;
  • Пересылка сообщений;
  • Ответы на конкретное сообщение;
  • Анимированные сообщения;
  • Приватность сообщений: пользователь может выбрать кто ему может писать, а кто нет.

Прежний функционал в Instagram останется без изменений. Пользователи использующие приложение Messenger, теперь могут связаться с другим человеко в Instagram без необходимости загружать новое приложение, и наоборот.

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Источник:
Facebook
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