Instagram объединят с Facebook Messenger

Facebook объявила об объединении сообщений между Messenger и Instagram. Теперь из социальной сети можно будет напрямую писать своим контактов в Messenger.

В сам Instagram добавят 10 функций из Messenger. Например, появятся селфи-стикеры, Watch Together позволяющий смотреть популярные видео с друзьями в IGTV во время видеозвонка. Также появятся исчезающие сообщения после просмотра.

Остальные новые функции:

Персонализация чатов: настройка цвета сообщений;

Реакции на эмодзи;

Пересылка сообщений;

Ответы на конкретное сообщение;

Анимированные сообщения;

Приватность сообщений: пользователь может выбрать кто ему может писать, а кто нет.

Прежний функционал в Instagram останется без изменений. Пользователи использующие приложение Messenger, теперь могут связаться с другим человеко в Instagram без необходимости загружать новое приложение, и наоборот.