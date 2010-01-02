Instagram объединят с Facebook Messenger

Facebook объявила об объединении сообщений между Messenger и Instagram. Теперь из социальной сети можно будет напрямую писать своим контактов в Messenger.
В сам Instagram добавят 10 функций из Messenger. Например, появятся селфи-стикеры, Watch Together позволяющий смотреть популярные видео с друзьями в IGTV во время видеозвонка. Также появятся исчезающие сообщения после просмотра.
Остальные новые функции:
- Персонализация чатов: настройка цвета сообщений;
- Реакции на эмодзи;
- Пересылка сообщений;
- Ответы на конкретное сообщение;
- Анимированные сообщения;
- Приватность сообщений: пользователь может выбрать кто ему может писать, а кто нет.
Прежний функционал в Instagram останется без изменений. Пользователи использующие приложение Messenger, теперь могут связаться с другим человеко в Instagram без необходимости загружать новое приложение, и наоборот.
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