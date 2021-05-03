Instagram и Facebook «запугивают» пользователей iOS потерей доступа к соцсетям

С выходом iOS 14.5 пользователи iPhone и iPad получили возможность запрещать приложениям собирать персональные данные. Благодаря требованиям Apple, разработчики обязаны указывать какие данные собираются, а также получить разрешение от пользователя на их передачу.

Facebook и Instagram явно не собираются останавливаться в сборе данных и решили перейти к тактике «запугивания». Пользователи приложений начали получать уведомления о сборе данных, а также объяснения, что это не только позволяет улучшать рекламные рекомендации, но и «поможет сохранить Facebook и Instagram бесплатным».

В интернете уже отметили, что Facebook использует «тактику запугивания», чтобы заставить пользователей Facebook и Instagram дать разрешение на отслеживание личной информации. Уведомление звучит так, что если пользователь откажется давать разрешение на отслеживание, то потеряет бесплатным доступ и получит предложение о платном доступе к соцсетям.

Само оповещение выглядит следующим образом:

Эта версия iOS требует, чтобы мы запрашивали разрешение на отслеживание некоторых данных с этого устройства, чтобы улучшить вашу рекламу. Facebook и Instagram продолжают заявлять, что благодаря информации, мы будем показывать более персонализированную рекламу, оставляя Facebook (и Instagram) бесплатными.