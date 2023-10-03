Инсайдер: в iPhone 15 используются более дешевые батареи на 600 циклов зарядки

Новые iPhone 15 могут быть оснащены более дешевыми батареями всего на 600 циклов зарядки. Таким образом Apple снизила свои затраты на производство, чтобы не увеличивать стоимость устройств, рассказал инсайдер RGcloudS.

По словам информатора, аккумуляторы на 500-600 используются в высокопроизводительных продуктах, например, блоках питания, пылесосах и других портативных устройствах, которые поддерживают мощность до 100 Вт.

Однако, семейство iPhone 15 к таким устройствам отнести нельзя, поэтому использование аккумуляторов с 600 циклами зарядки означает, что Apple хотела сократить производственные затраты для сохранения цен на новые смартфоны, уточняет инсайдер.

Также RGcloudS отметил, что китайские бренды, такие как OPPO, Vivo и другие, используют батареи с 800 циклами зарядки, а OnePlus вовсе тратится на самовосстанавливающиеся элементы с 1600 циклами. В отличие от Apple, другие компании предпочитают экономить на дисплеях и чипах, нежели аккумуляторе.