Fold 5 не в чести: Первые итоги продаж новых раскладушек Samsung

Спустя почти две недели после анонса новых складных смартфонов от Samsung, в сети начали появляться первые результаты продаж. На домашнем рынке в Южной Корее компания получила более миллиона предзаказов на модели Galaxy Z Flip 5 и Fold 5, превзойдя прошлогодние продажи их предшественников и приблизившись к показателям серии Galaxy S23.

Новый рекорд в 1,02 миллиона предзаказов обошел Flip 4 и Fold 4, которые в свое время были реализованы в количестве 970 тысяч единиц. К слову, рекордным показателем для предварительных продаж среди линейки Galaxy остается Galaxy Note 10 с 1,38 миллионами за 11 дней в 2019 году.

Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов заявил, что вертикально складывающийся телефон Galaxy Z Flip 5 оказался более популярным, чем модель Galaxy Z Fold 5: доля предпродаж составила примерно 70% и 30% соответственно. В прошлом году доля продаж Galaxy Z Flip 4 и Fold 4 составила 60% и 40% соответственно.

Что касается цветовой гаммы, мятный и кремовый цвета стали фаворитами для Flip 5, тогда как ледяной синий был в топе для Fold 5.

Рыночные наблюдатели акцентировали внимание на предпочтениях молодежи. Согласно опросу Gallup Korea, 65% молодежи от 18 до 29 лет предпочитают iPhone, а 32% – Samsung. Однако, данные крупнейшего мобильного оператора SK Telecom показывают, что большинство клиентов, оформивших предзаказ на новые складные смартфоны, находятся в возрасте от 20 до 30 лет. Около 35% покупателей Galaxy Z Flip 5 были женщинами в возрасте от 20 до 30 лет, а 53% клиентов – мужчины в возрасте от 30 до 40 лет.

Samsung выразила уверенность в том, что с релизом новых моделей, каждый третий флагманский смартфон, продаваемый компанией в этом году в Южной Корее, будет иметь складной формат.