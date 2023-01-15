Инсайдер раскрыл стоимость всех смартфонов Galaxy S23

Инсайдер под ником RGCloudS раскрыл стоимость всего модельного ряда смартфонов Samsung Galaxy S23. По его информации ценники будут следующими:
- Galaxy S23 8+128 ГБ — 799 долларов (~52 500 рублей);
- Galaxy S23 8+256 ГБ — 849 долларов (~57 300 рублей);
- Galaxy S23+ 8+128 ГБ — 999 долларов (~67 500 рублей);
- Galaxy S23+ 8+256 ГБ — 1049 долларов (~70 800 рублей);
- Galaxy S23 Ultra 8+256 ГБ — 1249 долларов (~84 400 рублей);
- Galaxy S23 Ultra 12+512 ГБ — 1349 долларов (~92 000 рублей);
- Galaxy S23 Ultra 12 ГБ + 1 ТБ — 1499 долларов (~101 300 рублей).
Это только предварительная стоимость. Среди прочего инсайдер указывает, что версия Galaxy S23 Ultra с 1 ТБ и эксклюзивные расцветки смартфонов для фирменного магазина Samsung Store, могут задержаться.
Презентация Galaxy S23 состоится 1 февраля. Кроме смартфонов Samsung представит ноутбуки Galaxy Book 3.
Ранее были показаны официальные рендеры базового Galaxy S23.
@T_GEEK
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